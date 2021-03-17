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"Тедіс Україна" сплатила 1,4 млрд грн податків у 2020 

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 10:46
"Тедіс Україна" сплатила 1,4 млрд грн податків у 2020  Фото: гроші (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За 2020 рік компанія "Тедіс Україна" виплатила понад 1,4 мільярда гривень податкових відрахувань. Це на 5% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зазначає видання, з них близько 612 мільйонів гривень було направлено до центрального бюджету та майже 809 мільйонів гривень - до місцевих бюджетів.

При цьому сума сплаченого компанією роздрібного акцизу, який поповнив місцеві бюджети, склала 705 мільйонів гривень, що дозволило компанії стати найбільшим платником роздрібного акцизу з продажу тютюнових виробів в Україні.

"Наша компанія протягом своєї десятирічної історії стабільно є одним з найбільших платників податків України, а всього з моменту заснування "Тедіс Україна" перерахувала в бюджет країни понад 10 мільярдів гривень", - зазначив генеральний директор компанії Тарас Корніяченко.

Нагадаємо, за підсумками 2019 року компанія перерахувала до бюджетів різних рівнів 1,35 мільярда гривень податків і увійшла в ТОП-100 найбільших платників податків країни за даними Державної фіскальної служби України.

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