"Тедіс Україна" сплатила 1,4 млрд грн податків у 2020
За 2020 рік компанія "Тедіс Україна" виплатила понад 1,4 мільярда гривень податкових відрахувань. Це на 5% більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як зазначає видання, з них близько 612 мільйонів гривень було направлено до центрального бюджету та майже 809 мільйонів гривень - до місцевих бюджетів.
При цьому сума сплаченого компанією роздрібного акцизу, який поповнив місцеві бюджети, склала 705 мільйонів гривень, що дозволило компанії стати найбільшим платником роздрібного акцизу з продажу тютюнових виробів в Україні.
"Наша компанія протягом своєї десятирічної історії стабільно є одним з найбільших платників податків України, а всього з моменту заснування "Тедіс Україна" перерахувала в бюджет країни понад 10 мільярдів гривень", - зазначив генеральний директор компанії Тарас Корніяченко.
Нагадаємо, за підсумками 2019 року компанія перерахувала до бюджетів різних рівнів 1,35 мільярда гривень податків і увійшла в ТОП-100 найбільших платників податків країни за даними Державної фіскальної служби України.