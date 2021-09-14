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"Тедис Украина" инвестировала в развитие 50 млн гривен за полгода

Автор: Наталия Гурковская

Компания "Тедис Украина", за первые полгода 2021 года инвестировала 50 млн гривен в развитие логистики и IT-инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы как дистрибьюторская компания должны постоянно развиваться, не сбавлять темп и совершенствовать сервисы для бизнес-партнеров, ведь розница и активная клиентская база - один из наших ключевых активов. Поэтому мы фокусируем наши инвестиции, с одной стороны, на бесперебойной и оперативной доставке товаров по всей стране, а с другой - в тотальную цифровизацию взаимодействия с клиентами", - заявил генеральный директор компании Тарас Корнияченко.

Сообщается, что часть инвестиций была направлена на обновление коммерческого автопарка компании. В частности, были приобретены 30 автомобилей Renault Master.

Еще столько же машин компания приобретет до конца текущего года, а в перспективе ближайших нескольких лет полностью обновит автопарк, состоящий из 400 авто.

Вторым направлением инвестиций "Тедис" стало развитие IT-инфраструктуры. За последние полгода состоялся запуск пилотных проектов по CRM и SalesWorks (программа для автоматизации бизнес-процессов в сфере торговли), а также ведется разработка В2В-портала для взаимодействия с контрагентами.

Как сообщалось, в 2020 году компания "Тедис Украина" выплатила более 1,4 миллиарда гривен налоговых отчислений. Это на 5% больше, чем годом ранее.

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инвестиции в Украину