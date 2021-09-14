"Тедіс Україна" інвестувала в розвиток 50 млн гривень за півроку

"Ми як дистриб'юторська компанія повинні постійно розвиватися, не зменшувати темп і вдосконалювати сервіси для бізнес-партнерів, адже роздріб і активна клієнтська база - один з наших ключових активів. Тому ми фокусуємо наші інвестиції, з одного боку, на безперебійній та оперативній доставці товарів по всій країні, а з іншого - в тотальну цифровизацію взаємодії з клієнтами", - заявив генеральний директор компанії Тарас Корніяченко.

Повідомляється, що частина інвестицій була спрямована на оновлення комерційного автопарку компанії. Зокрема, були придбані 30 автомобілів Renault Master.

Ще стільки ж машин компанія придбає до кінця поточного року, а в перспективі найближчих декількох років повністю оновить автопарк, що складається з 400 авто.

Другим напрямком інвестицій "Тедіс" стало розвиток IT-інфраструктури. За останні півроку відбувся запуск пілотних проектів по CRM і SalesWorks (програма для автоматизації бізнес-процесів в сфері торгівлі), а також ведеться розробка В2В-порталу для взаємодії з контрагентами.