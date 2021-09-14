RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Тедіс Україна" інвестувала в розвиток 50 млн гривень за півроку

Автор: Наталія Гурковська

Компанія "Тедіс Україна", за перші півроку 2021 року інвестувала 50 млн гривень в розвиток логістики і IT-інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Ми як дистриб'юторська компанія повинні постійно розвиватися, не зменшувати темп і вдосконалювати сервіси для бізнес-партнерів, адже роздріб і активна клієнтська база - один з наших ключових активів. Тому ми фокусуємо наші інвестиції, з одного боку, на безперебійній та оперативній доставці товарів по всій країні, а з іншого - в тотальну цифровизацію взаємодії з клієнтами", - заявив генеральний директор компанії Тарас Корніяченко.

Повідомляється, що частина інвестицій була спрямована на оновлення комерційного автопарку компанії. Зокрема, були придбані 30 автомобілів Renault Master.

Ще стільки ж машин компанія придбає до кінця поточного року, а в перспективі найближчих декількох років повністю оновить автопарк, що складається з 400 авто.

Другим напрямком інвестицій "Тедіс" стало розвиток IT-інфраструктури. За останні півроку відбувся запуск пілотних проектів по CRM і SalesWorks (програма для автоматизації бізнес-процесів в сфері торгівлі), а також ведеться розробка В2В-порталу для взаємодії з контрагентами.

Як повідомлялося, в 2020 році компанія "Тедіс Україна" виплатила більше 1,4 мільярда гривень податкових відрахувань. Це на 5% більше, ніж роком раніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
инвестиции в Украину