Протягом доби українські захисники відбили десять атак ворога на Донбасі
Українські військовослужбовці, протягом доби, відбили десять ворожих атак. Водночас загарбники зазнали значних втрат серед техніки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Операції об'єднаних сил.
"Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", - пише пресслужба ООС.
Також, протягом доби, наші воїни знищили:
- 12 танків;
- артилерійську систему;
- 28 одиниць броньованої автомобільної техніки;
- 2 одиниці автомобільної техніки.
Підрозділи ППО на Донбасі знищили:
- один винищувач Су-34;
- один вертоліт Ка-52;
- чотири безпілотники;
- крилату ракету.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що наші воїни збили ворожий літак на Сході сьогодні.
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