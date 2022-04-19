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Протягом доби українські захисники відбили десять атак ворога на Донбасі

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Вівторок 19 квітня 2022 22:59
Протягом доби українські захисники відбили десять атак ворога на Донбасі Фото: протягом доби українські захисники відбили десять атак ворога (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військовослужбовці, протягом доби, відбили десять ворожих атак. Водночас загарбники зазнали значних втрат серед техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Операції об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", - пише пресслужба ООС.

Також, протягом доби, наші воїни знищили:

  • 12 танків;
  • артилерійську систему;
  • 28 одиниць броньованої автомобільної техніки;
  • 2 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи ППО на Донбасі знищили:

  • один винищувач Су-34;
  • один вертоліт Ка-52;
  • чотири безпілотники;
  • крилату ракету.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що наші воїни збили ворожий літак на Сході сьогодні.

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