В течение суток на Донбассе ни один украинский военный не пострадал

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Противник не проявлял огневой активности

В течение минувших суток, 23 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе потерь среди украинских военных не было зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, в течение суток боевики не совершили ни одного обстрела позиций подразделений Объединенных сил.

"По данным разведки, 23 декабря в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб, и двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от начала суток, 24 декабря, враг с использованием гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции украинских военных в районе поселка Пески на Донецком направлении.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в период новогодних и рождественских праздников контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе будут работать в обычном режиме.