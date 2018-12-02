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В течение суток на Донбассе обстрелов не зафиксировано

Новости » Происшествия    02.12.2018 - 18:38
В течение суток на Донбассе обстрелов не зафиксировано
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь среди украинских военных нет

В течение текущих суток, 2 декабря, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе обстрелов украинских военных не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, с начала суток противник не проявлял огневой активности.

"На протяжении текущих суток, по состоянию на 18:00, противник огня в направлении оборонительных укреплений объединенных сил не открывал.", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что сейчас ситуация в районе проведения ООС на Донбассе остается под контролем украинских военных.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных - наши подразделения надежно удерживают занимаемые рубежи, находятся в готовности к любым изменениям и совершенствуют оборонительные позиции", - подчеркнули в ведомстве.

В течение суток на Донбассе обстрелов не зафиксировано

Напомним, ранее в штабе операции объединенных сил подтвердили отсутствие потерь среди украинских военных на Донбассе.

Отметим, что беспилотник специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировал вблизи оккупированных районов Луганской области скопление тяжелого вооружения боевиков.

В районе Боково-Платово обнаружено двадцать две единицы систем залпового огня боевиков БМ-21 "Град", вблизи Миусинска - шесть, а в районе Садового - восемь единиц.

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