Беспилотник ОБСЕ зафиксировал тяжелое вооружение возле оккупированного Луганска

Фото: взрыв ("Інформаційний спротив")

РФ продолжает грубо нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала вблизи оккупированных районов Луганской области тяжелое вооружение боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Россия продолжает грубо нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения. Так, в отчете СММ ОБСЕ от 30 ноября говорится, что в районе Боково-Платово обнаружено двадцать две единицы систем залпового огня боевиков БМ-21 "Град", у Миусинска - шесть, а вблизи Садового - восемь единиц.

Кроме того, вблизи Миусинска оккупанты также сосредоточили 12 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", семь танков Т-72 и четыре зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10".

Также два танка Т-72, ​​17 буксируемых гаубиц (восемь 2A36 "Гиацинт-Б" и девять 2А65) командования вооруженных формирований РФ расположило на юго-западе от Луганска в районе Хрустального. А шесть самоходных гаубиц 2С1, 11 прицепных гаубиц (пять 2А65 и шесть Д-30) и четыре противотанковых пушки МТ-12 "Рапира" зафиксировано рядом с Боково-Платово.

Напомним, украинская сторона СЦКК сообщила, что 28 ноября беспилотник ОБСЕ зафиксировал скопление вражеских танков вблизи Луганска.