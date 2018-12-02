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Протягом доби на Донбасі обстрілів не зафіксовано

Новини » Надзвичайні події    02.12.2018 - 18:38
Протягом доби на Донбасі обстрілів не зафіксовано
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат серед українських військових немає

Протягом поточної доби, 2 грудня, в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі обстрілів українських військових не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, від початку доби противник не проявляв вогневої активності.

"Упродовж поточної доби, станом на 18:00, противник вогню у напрямку оборонних укріплень об'єднаних сил не відкривав.", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що наразі ситуація в районі проведення ООС на Донбасі залишається під контролем українських військових.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових - наші підрозділи надійно утримують займані рубежі, перебувають в готовності до будь-яких змін та удосконалюють оборонні позиції", - наголосили у відомстві.

Протягом доби на Донбасі обстрілів не зафіксовано

Нагадаємо, раніше в штабі операції об'єднаних сил підтвердили відсутність втрат серед українських військових на Донбасі.

Зазначимо, що безпілотник спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксував поблизу окупованих районів Луганської області скупчення важкого озброєння бойовиків.

В районі Боково-Платово виявлено двадцять дві одиниці систем залпового вогню бойовиків БМ-21 "Град", поблизу Міусинська - шість, а в районі Садового - вісім одиниць.

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