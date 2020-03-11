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В течение недели будет разработана церемония почетного чествования военных, - Зеленский

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Зеленский также рассказал, что разрабатывается церемония чествования почетного каждого героя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение недели будет разработан план по церемонии почетного чествования каждого героя. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что сейчас разрабатывается церемония почетного чествования каждого героя, отдавшего свою жизнь за родину.

"Я хочу, чтобы мы прекратили говорить разрабатывается и в течение ближайшей недели разработали план. Чтобы в каждом городе, куда возвращаются наши герои, чтобы это было на самом высоком уровне", - заявил он.

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать, а создает условия для того, чтобы никто не думал с ней воевать.

Он также заявлял, что хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и России. При этом он выразил недоумение тем, что украинский лидер настаивает на пересмотре минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

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