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В течение двух лет РФ намеренно блокировала откачку воды на шахтах Донбасса, - МинВОТ

НовостиОбщество    04.06.2018 - 12:32
Иллюстративное фото (geograph.org.uk_ Dean Allison)
Иллюстративное фото (geograph.org.uk_ Dean Allison)

Множество боевых действий на Донбассе связаны именно с узлами инфраструктуры

В течение последних двух лет Российская Федерация (РФ) намеренно блокировала откачки воды на шахтах Донбасса. Об этом на презентации результатов исследования по экологической ситуации на Донбассе сообщил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш, передает корреспондент РБК-Украина.

"В течение двух лет Российская Федерация намеренно блокировала откачку воды на шахтах, которые находятся на оккупированной территории. Эксперты из Германии несколько раз пытались обследовать затопленные шахты, и их усилия блокировались оккупационной властью. Речь идет об около пяти тысячах горняков и около 20 тысяч членов семей шахтеров, которые могут пострадать в результате таких действий РФ", - добавил Черныш.

По его словам, немало боевых действий на Донбассе связанные именно с узлами инфраструктуры.

"Ключевые узлы всегда были ценными для войск, которые поддерживаются РФ. Неслучайно военные действия происходили именно в тех местах, потому что это была соответствующая военная стратегия", - сообщил министр.

Также Чершиш отметил, что на сегодня остро стоит вопрос о гуманитарной ситуации в Авдеевке.

"По Авдеевке можно достичь высокого уровня координации и принять меры, которые могут уладить это. Гуманитарная ситуация должна быть создана, окно тишины должно быть обусловленное, ну и, конечно, надо прекратить стрелять", - сказал министр.

Напомним, по состоянию на сегодня примерно 26 шахт на Донбассе разворованы, все они затапливаются.

 

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Теги публикации: Шахта  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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