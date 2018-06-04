На Донбасі 26 шахт не працюють через затоплення і розкрадання

Повторне просідання приводить до пошкодження споруд

Станом на сьогодні приблизно 26 шахт на Донбасі розкрадені, усі вони затоплюються. Про це на презентації результатів дослідження щодо екологічної ситуації на Донбасі повідомив Віктор Єрмаков, представник Державної екологічної академії післядипломної освіти, передає кореспондент РБК-Україна.

"Процеси зсуву на Донбасі відбуваються дещо інакше. Повторне просідання приводить до пошкодження споруд. Без моніторингу неможливо дієві заходи запропонувати. Що стосується шахт - вони на сьогодні розкрадені і припинили свою життєдіяльність - це 26 шахт, і всі вони затоплюються. Це все призведе до відповідних наслідків. У наших силах моніторинг у цих справах. Можуть бути і непередбачувані наслідки для природи", - повідомив він.

Разом з тим, міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш зазначив, що необхідно приймати термінові міри.

"Опції загалом такі: або відкачка води в тих умовах, які є, або закликати міжнародних партнерів", - повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше сьогодні Черниш повідомив, що затоплення шахти "Золоте", яка розташована в Золотому на підконтрольній території, та перебої в роботі Донецької фільтрувальної станції створюють загрозу для населення Донбасу.