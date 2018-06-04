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Протягом двох років РФ навмисно блокувала відкачування води на шахтах Донбасу, - МінТОТ

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 12:32
Ілюстративне фото (geograph.org.uk_ Dean Allison)
Ілюстративне фото (geograph.org.uk_ Dean Allison)

Чимало бойових дій на Донбасі пов'язані саме із вузлами інфраструктури

Протягом останіх двох років Російська Федерація (РФ) навмисно блокувала відкачування води на шахтах Донбасу. Про це на презентації результатів дослідження щодо екологічної ситуації на Донбасі повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, передає кореспондент РБК-Україна.

"Протягом двох років Російська Федерація навмисно блокувала відкачування води на шахтах є, які знаходяться на окупованій території. Експерти з Німеччини декілька разів намагалися обстежити затоплені шахти, та їхні зусилля блокувалися окупаційною владою. Йдеться про близько п'ять тисяч гірників і до 20 тисяч членів родин шахтарів, які можуть постраждати в результаті таких дій РФ", - додав Черниш.

За його словами, чимало бойових дій на Донбасі пов'язані саме із вузлами інфраструктури.

"Ключові вузли завжди були цінними для військ, які підтримуються РФ. Невипадково військові дії відбувались саме в тих місцях, тому що це була відповідна військова стратегія", - повідомив міністр.

Також Чершиш зазначив, що на сьогодні гостро стоїть питання щодо гуманітарної ситуації в Авдіївці.

"По Авдіївці можна досягти високого рівня координації і прийняти заходів, які можуть залагодити цьому. Гуманітарна ситуація має бути створена, вікно тиші має бути домовлене, ну і, звичайно, треба припинити стріляти", - сказав міністр.

Нагадаємо, станом на сьогодні приблизно 26 шахт на Донбасі розкрадені, усі вони затоплюються.

 

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Теги публікації: Шахта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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