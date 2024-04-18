Тече, пітніє і гниє: які неприємні сюрпризи готує панорамний дах та люк в авто

Жодних сумнівів, що скляний дах – це дуже круто. Особливо якщо він ще й відкривається, запускаючи до салону сонце, повітря та різні п’янкі аромати весни. Але за кілька років експлуатації слово "люк" викликає у власника зовсім інші емоції… Про що нам не розповідають в автосалоні, коли агітують замовити люк чи "панораму"?

Найчастіше за можливість мати над головою відкрите небо доводиться доплачувати, і при тому чимало. Але журналісти нашого автомобільного відділу знають випадки, коли власник машини у розкішній комплектації був готовий заплатити за те, що люка в його "ластівки" не стало…

Як влаштовано люк в даху автомобіля

Власне люк, який ми бачимо очима – лише верхівка того "айсбергу", який схований під панелями оббивки. А там – маса додаткового обладнання, зокрема загальний корпус з піддоном, великий, але тендітний механізм відкривання, кабелі електрики, електронний модуль керування і проклятий тисячами власників "водогін" – трубопровід відведення вологи. Панелі оббивки стелі і передніх стійок даха зазвичай теж особливі, плюс майже обов’язково є шторка (з електроприводом чи без), яка закриває люк зсередини.

Все це громіздке господарство не просто ускладнює автомобіль – зазвичай воно хронічно схильне до проблем. І тут нічого не залежить від класу моделі і якості складання, справа у тому, що майже все з вищезгаданого господарства напряму контактує з матінкою-природою – водою, снігом, кригою, сухим листям, гілками тощо. Отже, проблеми люка в даху цілком об’єктивні, вони давно відомі і добре вивчені.

Протікає вода

Ущільнення між люком і дахом навіть у закритому стані символічне. Виробник визнає, що вода під нього так чи інакше потрапить, тому відразу облаштовує по контуру свого роду вану (кажуть ще лоток) для збирання води. Яка – коли все гаразд – відводиться потім під машину через спеціальну трубку.

Але трубка рано чи пізно забивається дрібним вуличним сміттям, лоток переповнюється і вода переливається на оббивку стелі. Як правило, водій це помічає пізно, коли на оздобленні стелі вже розпливаються некрасиві плями, на металі починається корозія, а на м’якій оббивці оселяється пліснява.

Цьому можна запобігти, якщо час від часу прочищати систему "водовідведення", наприклад, стисненим повітрям або тросиком. Зазначимо, що іноді проблема потопу не в засміченні трубок, а в їхньому роз’єднанні. Тоді продувка не допоможе, доведеться демонтувати оббивку чи (не дай Боже) торпедо, і шукати місце порушення "каналізації".

Стукіт та рипіння

Докучливий звук бува виникає просто під час руху по нерівній дорозі, а іноді до нього додається рипіння в момент зміщення люка за вашою командою. Це звучать сховані у стелі деталі механізмів люка. Вирішується питання регулюванням, змащуванням, іноді – заміною деталей.

Важливо знати, що мастило має бути спеціальним, а деталі доведеться купувати в офіційного дилера чи на шроті. Тому що виготовляють ці люки у зборі не автовиробники, а окремі спеціальні компанії, які не заморочуються постачанням запчастин "на сторону".

Заклинило

Механізм люку, як ми вже згадували, складний, деталей у ньому багато, і убивчих чинників у нього теж чимало. Плюс волога погано впливає на електрику приводу. Одне слово, після заклинювання чи заїдання систему зсуву та підйому люка треба буде розібрати, почистити та змастити. А перед тим, швидше за все, доведеться розібрати всю стелю. І не забудьте погукати автоелектрика, якому теж знайдеться робота у проводці та окислених контактах.

Панорамний дах

Скляний дах у порівнянні з люком, що відкривається, просто зразок надійності. Проте, кілька неоднозначних особливостей у нього теж є.

Перш за все, не дуже вірте тому, що скло слабкіше сталевої панелі і кузов з "панорамою", немов, гірше захищений. Горішнє скло достатньо міцне, розбити його не так вже і просто. Звісно, цеглина або важка бурулька з висоти п’яти поверхів з цим завданням впорається, але ж і металевий дах після такого контакту матиме сумний вигляд. І ще невідомо, що буде дешевше відремонтувати.

А от протічками панорамні дахи не страждають, принаймні, встановлені на заводі. Оскільки скло, уявіть собі, включено у силову структуру кузова, а тому міцно (і герметично!) вклеєне у свій проріз.

Додаткові клопоти може принести шторка, яка закриває скло зсередини: нечасто, але буває, що вона клинить у своїх напрямних. У деяких суперсучасних моделей цієї шторки немає, бо вважається, що вони мають скло даха з автоматичним затемненням. За свідченням власників і наших тест-пілотів, автозатемнення не завжди спрацьовує достатньо ефективно. І спекотного дня в машині може бути забагато сонця.

Якщо коротко

Ні, в жодному разі ми не відмовляємо вас від купівлі машини з люком або скляним дахом. Просто маючи таку опцію, треба бути готовим до додаткових клопотів і витрат. А ще краще час від часу робити системі профілактику, щоб неприємності не подарували сюрприз у незручний момент – наприклад, у снігопад чи зливу.