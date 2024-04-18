Течет, потеет и гниет: какие неприятные сюрпризы готовит панорамная крыша и люк в авто

Никаких сомнений, стеклянная крыша – это очень круто. Особенно если она еще и открывается, запуская в салон солнце, воздух и разные опьяняющие ароматы весны. Но через несколько лет эксплуатации слово "люк" вызывает у владельца совсем другие эмоции… О чем нам не рассказывают в автосалоне, когда агитируют заказать люк или "панораму"?

Чаще всего за возможность иметь над головой открытое небо приходится доплачивать, и при этом немало. Но журналисты нашего автомобильного отдела знают не один случай, когда владелец машины в роскошной комплектации был готов заплатить за то, чтобы люка у его "ласточки" не стало…

Как устроен люк в крыше автомобиля

Собственно люк, который мы видим глазами – только верхушка того айсберга, что спрятан под панелями обивки. А там – масса дополнительного оборудования, в том числе общий корпус с поддоном, большой, но нежный механизм открывания, кабели электропривода, электронный модуль управления и проклятый тысячами владельцев “водопровод” – трубка отвода влаги. Панели обивки потолка и передних стоек крыши обычно тоже особенные, плюс почти обязательно есть шторка (с электроприводом или без), закрывающая люк изнутри.

Все это громоздкое хозяйство не просто усложняет автомобиль – обычно оно хронически подвержено проблемам. И здесь ничего не зависит от класса модели и качества сборки, дело в том, что почти все из вышеупомянутого хозяйства напрямую контактирует с матушкой-природой – водой, снегом, льдом, сухими листьями, ветками и т.д. Следовательно, проблемы люка в крыше вполне объективны, они давно известны и хорошо изучены.

Протекает вода

Уплотнение между люком и крышей даже в закрытом состоянии символическое. Производитель признает, что вода под него так или иначе попадет, поэтому сразу обустраивает по контуру своего рода ванну (говорят еще лоток) для сбора воды. Какая – когда все хорошо – отводится потом под машину через специальную трубку.

Но трубка рано или поздно забивается мелким уличным мусором, лоток переполняется, и вода переливается на обивку потолка. Как правило, водитель это замечает поздно, когда на отделке потолка уже расплываются некрасивые пятна, на металле начинается коррозия, а на мягкой обивке поселяется плесень.

Это можно предотвратить, если время от времени прочищать систему "водоотвода", например, сжатым воздухом или тросиком. Отметим, что иногда проблема потопа не в засорении трубок, а в их разъединении. Тогда продувка не поможет, придется демонтировать обивку или (не дай Бог) торпедо, и искать место нарушения “канализации”.

Стук и скрип

Навязчивый звук иногда возникает просто во время движения по неровной дороге, а иногда к нему добавляется скрип в момент смещения люка по вашей команде. Это звучат скрытые в потолке детали механизмов люка. Решается вопрос регулировкой, смазкой, иногда – заменой деталей.

Важно знать, что смазка должна быть специальной, а детали придется покупать у официального дилера или на шроте. Потому что производят эти люки в сборе не автопроизводители, а отдельные специальные компании, которые не заморачиваются поставкой запчастей "на сторону".

Заклинило

Механизм люка, как мы уже упоминали, сложен, деталей в нем много, и убийственных факторов у него тоже немало. Плюс влага плохо влияет на электрооборудование привода. Словом, после заклинивания или заедания систему сдвига и подъема люка нужно будет разобрать, почистить и смазать. А прежде, скорее всего, придется разобрать весь потолок. И не забудьте позвать автоэлектрика, которому тоже найдется работа в мокрой проводке и окисленных контактах.

Панорамная крыша

Стеклянная крыша по сравнению с открывающимся люком просто образец надежности. Однако несколько неоднозначных особенностей у нее тоже есть.

Прежде всего, не очень верьте тому, что стекло слабее стальной панели и кузов с "панорамой" якобы хуже защищен. Верхнее стекло достаточно крепкое, разбить его не так уж и просто. Конечно, кирпич или тяжелая сосулька с высоты пяти этажей с этой задачей справятся, но и металлическая крыша после такого контакта будет выглядеть печально. И еще не известно, что будет дешевле отремонтировать.

А вот протечками панорамные крыши не страдают, по крайней мере, установленные на заводе. Поскольку стекло, представьте себе, включено в силовую структуру кузова, а потому крепко (и герметично!) вклеено в свой проем.

Дополнительные хлопоты может принести шторка, закрывающая стекло изнутри: нечасто, но бывает, что она клинит в своих направляющих. У некоторых суперсовременных моделей этой шторки нет, потому что считается, что у них стекло крыши с автоматическим затемнением. По свидетельству владельцев и наших тест-пилотов, автозатемнение не всегда срабатывает достаточно эффективно. И в жаркий день в машине может быть чересчур много солнца.

Если коротко

Нет, ни в коем случае мы не отговариваем вас от покупки машины с люком или стеклянной крышей. Просто имея такую опцию, нужно быть готовым к дополнительным заботам и затратам. А еще лучше время от времени делать системе профилактику, чтобы неприятности не подарили сюрприз в неудобный момент – например, в снегопад или ливень.