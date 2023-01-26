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Те, що відбудеться наступними місяцями в Україні, може стати вирішальним, - Пентагон

Фото: помічник міністра оборони США Селест Волландер (скріншот foreign.senate.gov)
Автор: Тетяна Зарембо

Наступні кілька місяців можуть виявитися вирішальними для бойових дій, що йдуть в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар помічника міністра оборони США у справах міжнародної безпеки Селести Волландер на слуханнях у комітеті закордонних справ Сенату США.

"Те, що відбудеться протягом кількох наступних місяців, може виявитися вирішальним. І ми концентруємо увагу на наданні Україні військових коштів, які їй необхідні для захисту свого народу та території", - зазначила Воландер.

Крім того, вона підкреслила, що Росія впевнилася: США та наші союзники та партнери серйозно налаштовані на підтримку України у довгостроковій перспективі.

"Американський уряд не побачив достовірних свідчень будь-якого перенаправлення зброї, що надається Сполученими Штатами, за межі України", - запевнила Волландер.

Днями РБК-Україна повідомляло, що Пентагон опублікував список військової допомоги, яку надавав Україні з 24 лютого 2022 року. Озброєння було надано на суму в понад 27,1 млрд доларів.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні свої бойові танки Abrams M1. Йдеться про 31 одиницю.

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