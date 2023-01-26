То, что произойдет в следующие месяцы в Украине, может стать решающим, - Пентагон

"То, что произойдет в течение нескольких следующих месяцев, может оказаться решающим. И мы концентрируем внимание на предоставлении Украине военных средств, необходимых ей для защиты своего народа и территории", - отметила Волландер.

Кроме того, она подчеркнула, что Россия убедилась: США и наши союзники и партнеры серьезно настроены на поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

"Американское правительство не увидело достоверных свидетельств какого-либо перенаправления оружия, предоставляемого Соединенными Штатами, за пределы Украины", - заверила Волландер.