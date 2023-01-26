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То, что произойдет в следующие месяцы в Украине, может стать решающим, - Пентагон

Фото: помощник министра обороны США Селест Волландер (скриншот foreign.senate.gov)
Автор: Татьяна Зарембо

Следующие несколько месяцев могут оказаться решающими для боевых действий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селесты Волландер на слушаниях в комитете иностранных дел Сената США.

"То, что произойдет в течение нескольких следующих месяцев, может оказаться решающим. И мы концентрируем внимание на предоставлении Украине военных средств, необходимых ей для защиты своего народа и территории", - отметила Волландер.

Кроме того, она подчеркнула, что Россия убедилась: США и наши союзники и партнеры серьезно настроены на поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

"Американское правительство не увидело достоверных свидетельств какого-либо перенаправления оружия, предоставляемого Соединенными Штатами, за пределы Украины", - заверила Волландер.

На днях РБК-Украина сообщало, что Пентагон опубликовал список военной помощи, предоставляемой Украине с 24 февраля 2022 года. Вооружение было предоставлено на сумму более 27,1 млрд долларов.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине свои боевые танки Abrams M1. Речь идет о 31 единице.

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