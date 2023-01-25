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У Пентагоні озвучили повний список наданої Україні з 24 лютого допомоги

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США, Середа 25 січня 2023 23:02
У Пентагоні озвучили повний список наданої Україні з 24 лютого допомоги Фото: у Пентагоні озвучили повний список наданої Україні з 24 лютого допомоги (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталія Кава

Пентагон опублікував список військової допомоги, яку надавав Україні з 24 лютого 2022 року. Озброєння було надана на суму в понад 27,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пентагону.

Відомо, що загалом з початку правління адміністрації Байдена у США виділили для України безпекової допомоги на понад 27,8 мільярда доларів.

При цьому з 2014 року Україні було видилено понад 29,9 мільярда доларів на безпекову допомогу.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні свої бойові танки Abrams M1. Йдеться про 31 одиницю.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини ухвалив довгоочікуване рішення, офіційно оголосивши про передачу Україні своїх танків Leopard 2 та дозволив іншим країнам їх реекспорт.

Як стало відомо, перші Leopard з'являться в Україні вже через три місяці. Щодо кількості, то першим кроком Берліна буде відрядження 14 танків, а загалом в коаліції з країнами українські бійці можуть отримати від союзників на озброєння близько 80 цих бойових машин.

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