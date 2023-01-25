Фото: у Пентагоні озвучили повний список наданої Україні з 24 лютого допомоги (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Пентагон опублікував список військової допомоги, яку надавав Україні з 24 лютого 2022 року. Озброєння було надана на суму в понад 27,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пентагону.