Те, що сталося з Іраном, у плюс Україні, - посол Ізраїлю
Ослаблення Ірану вигідне Києву. Після ударів Ізраїлю та США військове керівництво Ірану тепер зосереджене на внутрішніх проблемах.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
"Якщо спробувати подивитися з точки зору України, то я думаю, що вся ця ситуація зіграє на її користь", - сказав він.
Як зазначив посол, Іран - це найближчий союзник Росії і постачав безпілотники Росії. І після того, що сталося, військові можливості Ірану будуть дуже сильно обмежені.
За його словами, Іран буде зайнятий відновленням свого військового командування.
"Їм буде точно не до допомоги Росії найближчим часом. Тому для України в плюс те, що сталося з Іраном", - констатував посол.
Розгром Ірану
Ізраїль провів масштабну операцію "Народ як лев" по ядерних і військових об'єктах Ірану. Удари тривали з 13 по 25 червня. Операція супроводжувалася ліквідацією високопоставлених іранських військових і ядерників, які працювали на режим.
Під удари потрапили центри збагачення урану, військові бази, системи ППО та об'єкти військової промисловості. Були ліквідовані ключові фігури - командир КВІР, начальники генштабу.
Іран і Росія входять у так звану "вісь зла", до якої зараховують КНДР і Китай. Усі ці країни ворожі Україні.
За даними опитування Центру Разумкова, українці переважно негативно ставляться до шести країн світу. Найгірше українці ставляться до Росії (-92,6%) та її союзників - Білорусі (-79,5%), Ірану (-72,3%) і Китаю (-54,2%).
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