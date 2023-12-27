"Те, чого хочуть люди": Сі Цзіньпін про неминуче "воз'єднання" Китаю та Тайваню

Так, він пообіцяв рішуче протидіяти будь-яким спробам "відділення" Тайваню від Китаю.

"Реалізація повного возз’єднання Китаю є неминучою тенденцією. Це найбільший національний інтерес і те, чого хочуть люди", - сказав Сі.

Він зауважив про необхідність більш сумлінно впроваджувати політику правлячої в Китаї Компартії стосовно розв'язання питання Тайваню та підтримки принципу одного Китаю і Консенсусу 1992 року (коли Китай та Тайвань визнали єдність Китаю - ред.).

Крім того, Цзіньпін підкреслив необхідність розвивати взаємодію з Тайванем в усіх сферах та закликав сприяти мирному розвитку відносин між материком і островом.

Водночас він вчергове застеріг від спроб проголошення незалежності Тайваню.

"Ми рішуче перешкоджатимемо будь-кому домагатись відділення Тайваню від Китаю", - підкреслив глава Китаю.