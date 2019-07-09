У Тбілісі біля парлмента відбулися зіткнення між двома групами демонстрантів

Фото: протест у Тбілісі (twitter/apsny.ge)

Відомо, що в результаті інциденту постраждала одна людина

У Тбілісі у будівлі грузинського парламенту у понеділок ввечері, 8 липня, відбулися зіткнення між двома групами демонстрантів різних акцій. Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

В конфлікт вступили противники "Маршу гідності" і опозиціонери, які вимагають відставки міністра внутрішніх справ.

Повідомляється, що одному з учасників антиокупаційної акції потрібна допомога бригади швидкої допомоги - у нього виявлені ушкодження в області голови. Сам постраждалий повідомив, що до нього підійшов невідомий і вдарив чимось по голові.

Як уточнює грузинський "Перший канал", учасники двох різних акцій закидали один одного пляшками. Імовірно, причиною інциденту стало те, що кілька чоловік з антиокупаційної акції приєдналися до акції противників "маршу гідності".

Після зіткнень правоохоронці вивели кількох людей з території проведення демонстрацій.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Грузії почало розслідувати заворушення в Тбілісі в ніч на 21 червня за статтями "про масові заворушення" та "про заколот з метою насильницької зміни конституційного ладу".