В Тбилиси протестующие заблокировали все входы в парламент

В Тбилиси участники протестной акции заблокировали все три входа в здание парламента Грузии. Об этом сообщает "Новости-Грузия".

По информации издания "Грузия Online", протестующие поставили палатки у входов в парламент и планируют установить 24-часовое дежурство. По словам протестующих, протест не закончится, пока требования митингующих не будут удовлетворены.

"Мы не позволим личному обслуживающему персоналу Бидзины Иванишвили (лидер правящей партии "Грузинская мечта") войти в это здание. Если они хотят попасть в него, пусть тогда назначат внеочередные пропорциональные выборы", - цитирует издание слова участника акции.

Напомним, в Грузии члены оппозиционных партий, а также гражданские активисты приступили к пикетированию всех входов в парламент, чтобы не дать возможность работать депутатам.

РБК-Украина писало, что в Грузии сегодня, 17 ноября, возобновилась антиправительственная акция протеста, участники которой выражают возмущение из-за отклонения парламентом избирательной реформы. Тысячи протестующих вышли на улицы Тбилиси. Участники акции собираются под зданием грузинского парламента. Акцию протеста собрали более 20 политических партий, включая крупнейшие оппозиционные силы "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия".