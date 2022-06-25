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В Тбилиси прошла акции за евроинтеграцию Грузии. Зеленский обратился к участникам

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Тбилиси, Суббота 25 июня 2022 00:28
В Тбилиси прошла акции за евроинтеграцию Грузии. Зеленский обратился к участникам Фото: В Тбилиси прошла акции за евроинтеграцию Грузии. Зеленский обратился к участникам (sova.news)
Автор: Артур Родивилов

В центре грузинской столицы Тбилиси перед зданием парламента в пятницу прошла акция протеста. Участники требовали от властей выполнить требования ЕС по получению страной статуса кандидата на членство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOVA.

Участники акции требуют выполнения соглашения, заключенного между грузинскими властями и оппозицией при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля, а ответственность за проведение реформ должен взять на себя грузинский народ.

Во исполнение этих требований митингующие дали властям неделю, иначе обещают бессрочные протесты.

К участникам митинга обратился президент Украины Владимир Зеленский, появление на экране которого было встречено аплодисментами. Глава государства подчеркнул, что верит в европейское будущее Грузии. Зеленский заявил, что Украина поможет Грузии на пути в Евросоюз.

"Украина стала кандидатом на членство в ЕС. Вы на этом пути. Действуйте, а мы вам поможем", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент подчеркнул – Крым и Донбасс являются частью Украины так же, как Абхазия и Южная Осетия являются частью Грузии. Зеленский поблагодарил всех грузин, которые сейчас защищают Украину в войне с Россией.

Ранее премьер Грузии Гарибашвили заявлял: если кому и принадлежит статус кандидата в ЕС, то предстоит Грузии, а потом уже Украине и Молдове.

Напомним, Евросовет предоставил Украине, Молдове и Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз. Данное решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе 23 июня. Однако Грузии статус был предоставлен с некоторыми оговрками.

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