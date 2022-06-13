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Сначала Грузия, а уже потом Украина и Молдова, - грузинский премьер о вступлении в ЕС

Новина українською →
Украина, Понедельник 13 июня 2022 20:11
Сначала Грузия, а уже потом Украина и Молдова, - грузинский премьер о вступлении в ЕС Фото: Ираклий Гарибашвили (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Если кому-то и принадлежит статус кандидата в ЕС, то принадлежит Грузии, а потом уже Украине и Молдове. Грузия получила этот статус на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

"Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из - за этого ей должен быть предоставлен статус кандидата, извиняюсь, если предоставление статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса", - Гарибашвили.

По его словам, Грузия заслужила этот статус на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет.

"Этот статус народ заслужил своей 30-летней борьбой на пути строительства демократии и на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет. Мы просим только этого, я сказал это публично, и в Давосе, и в Братиславе, и в Брюсселе, мы не просим ничего особенного и незаслуженного, мы просим заслуженного статуса", - сказал грузинский премьер.

Напомним, ранее Гарибашвили заявлял, что Грузия ждет "справедливого решения" в ответ на заявку Грузии в ЕС.

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