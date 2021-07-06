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В Тбилиси произошли столкновения на ЛГБТ-акции у парламента Грузии

Автор: Дмитрий Левицкий

В Тбилиси произошли столкновения у грузинского парламента. Там сегодня проходят сразу две акции - сторонников и противников ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Так, сторонники ЛГБТ пришли сегодня к зданию парламента, чтобы устроить "тихую акцию" в знак протеста против насилия, которое произошло во время марша ЛГБТ-сообщества накануне. К этой акции также присоединились люди, которые вчера не смогли провести марш равенства.

Однако в грузинский парламент также пришли и противники ЛГБТ-сообщества. Они проводили свою акцию вблизи церкви на проспекте Руставели. Противники ЛГБТ предприняли попытку прорвать полицейский кордон, чтобы попасть к представителям "Тбилиси Прайда".

Обострение произошло после того, как сторонники "Тбилиси прайда" развернули у парламента флаг ЛГБТ сообщества и пустили дым в цветах этого флага.

В грузинском Министерстве внутренних дел уже отреагировали на инцидент. Министерство мобилизовало силовиков для поддержания общественного порядка, но в то же время призвало участников обеих акций не нарушать закон и воздержаться от призывов к насилию.

Фото: в Тбилиси произошли столкновения на ЛГБТ-акции (фото twitter.com/OCMediaorg)

Напомним, вчера в Тбилиси при попытке проведения ЛГБТ-марша произошли столкновения, в результате которых пострадали почти полсотни журналистов.

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