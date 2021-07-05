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В Тбилиси на акции против ЛГБТ-марша пострадали почти 50 журналистов

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Тбилиси, Понедельник 05 июля 2021 20:57
В Тбилиси на акции против ЛГБТ-марша пострадали почти 50 журналистов Фото: в Тбилиси на акции против ЛГБТ-марша пострадали десятки журналистов (twitter.com/Media_Checker)
Автор: Дмитрий Кузнецов

По меньшей мере 48 журналистов пострадали в результате нападения радикалов и противников ЛГБТ-движения в Тбилиси. Агрессивные действия участников акции осудили грузинские телеканалы и пообещали, что больше не предоставят эфир ее организаторам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Media Checker.

По его данным, во время акции против запланированного в Тбилиси ЛГБТ-марша журналисты подверглись нападению со стороны радикалов. Около 48 корреспондентов и телеоператоров получили травмы. Некоторые из них доставлены в больницы с тяжелыми ранениями.

Нападавшие избивали журналистов, оскорбляли их, кидали в них бутылками и камнями, ломали оборудование. Полиция завела уголовное дело, но никого не задержала.

На портале опубликованы заявления руководителей местных телеканалов. Так, в "Рустави 2" заявили, что больше никогда не предоставит эфир противникам ЛГБТ-сообщества.

Гендиректор "Мтавари архи" Ника Гварамия в свою очередь потребовал в связи с произошедшим отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Агрессивные действия участников акции против ЛГБТ-марша осудили руководители и других телеканалов, а также политики, включая спикера парламента Кахабер Кучава.

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Грузия нападение журналисты ЛГБТ
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