В Тбилиси на акции против ЛГБТ-марша пострадали почти 50 журналистов

По меньшей мере 48 журналистов пострадали в результате нападения радикалов и противников ЛГБТ-движения в Тбилиси . Агрессивные действия участников акции осудили грузинские телеканалы и пообещали, что больше не предоставят эфир ее организаторам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Media Checker .

По его данным, во время акции против запланированного в Тбилиси ЛГБТ-марша журналисты подверглись нападению со стороны радикалов. Около 48 корреспондентов и телеоператоров получили травмы. Некоторые из них доставлены в больницы с тяжелыми ранениями.

‍ URGENTE: Varios manifestantes irrumpieron y saquearon la oficina de activistas LGBT en Tbilisi antes de la marcha del orgullo y deja al menos 2 heridos. pic.twitter.com/ttaJopwyFR — AVANews.TV (@avanewstv) July 5, 2021

Нападавшие избивали журналистов, оскорбляли их, кидали в них бутылками и камнями, ломали оборудование. Полиция завела уголовное дело, но никого не задержала.

sensitive content #FormulaTV journalist Rati #Tsverava was violently beaten by dozens of anti-#TbilisiPride21 protesters



More than 20 #media representatives were physically assaulted by aggressive mobs. No one has been arrested pic.twitter.com/Ne0Fh5cygr — Formula NEWS English (@FormulaGe) July 5, 2021

На портале опубликованы заявления руководителей местных телеканалов. Так, в "Рустави 2" заявили, что больше никогда не предоставит эфир противникам ЛГБТ-сообщества.

Гендиректор "Мтавари архи" Ника Гварамия в свою очередь потребовал в связи с произошедшим отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Агрессивные действия участников акции против ЛГБТ-марша осудили руководители и других телеканалов, а также политики, включая спикера парламента Кахабер Кучава.