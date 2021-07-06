У Тбілісі сталися сутички на ЛГБТ-акції біля парламенту Грузії

Так, прихильники ЛГБТ прийшли сьогодні до будівлі парламенту, щоб влаштувати "тиху акцію" у знак протесту проти насильства, яке сталося під час маршу ЛГБТ-спільноти напередодні. До цієї акції також приєдналися люди, які вчора не змогли провести марш рівності.

Однак до грузинського парламенту також прийшли і противники ЛГБТ-спільноти. Вони проводили свою акцію поблизу церкви на проспекті Руставелі. Противники ЛГБТ здійснили спробу прорвати поліцейський кордон, щоб потрапити до представників "Тбілісі Прайду".

Загострення сталося після того, як прихильники "Тбілісі Прайду" розгорнули біля парламенту прапор ЛГБТ спільноти та пустили дим в кольорах цього прапору.

У грузинському Міністерстві внутрішніх справ вже відреагували на інцидент. Міністерство мобілізувало силовиків для підтримки громадського порядку, але водночас закликало учасників обох акцій не порушувати закон та утриматися від закликів до насильства.

Фото: у Тбілісі сталися сутички на ЛГБТ-акції (twitter.com/OCMediaorg)