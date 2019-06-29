В Тбилиси проходит многотысячное шествие за отставку главы МВД

В центре Тбилиси в субботу, 29 июня, оппозиционные партии и гражданские активисты проводят "Марш свободы", на которому требуют отставки главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахария. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sputnik-georgia.

Сообщается, что в отличии от митингов перед зданием парламента, где основной частью протестующих являлась молодежь, которая пытается дистанцироваться от конкретных политических сил, к "Маршу свободы" присоединились политики из различных оппозиционных сил.

В акции отдельными колонами принимают участие сторонники бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и партии "Европейская Грузия - движение за свободу".

В данное время движение в центре столицы Грузии перекрыто так как протестующие заняли большую часть проспекта Руставели. На акции видны флаги Грузии, Украины и Евросоюза. Участники держат плакаты с призывами к главе МВД уйти в отставку, а оппозиция требуют отставки Гахария как ответственного за действия правоохранителей в ночь на 21 июня.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Грузии объявили масштабную акцию на десятый день протестов. В субботу, 29 июня, протестующие планируют собраться на площади Первой Республики, откуда пройдет шествие к площади Свободы.