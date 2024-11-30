В Тбілісі поліція завершила розгін мітингувальників біля парламенту, який тривав усю ніч

Акція протесту біля грузинського парламенту в столиці країни проводилася другу ніч поспіль. Вона стала реакцією громадян на скандальний намір уряду прем'єра Іраклія Кобахідзе відмовитися від переговорів щодо вступу Грузії до Європейського союзу до 2028 року.

Станом на ранок 30 листопада весь периметр проспекту Руставелі, де зібралися з вечора п'ятниці тисячі протестувальників, контролюють співробітники Міністерства внутрішніх справ.

Жорсткий розгін

За даними грузинських ЗМІ та медіа, нинішній розгін був такий самий жорсткий, які і добою раніше. Протестувальників затримували та заарештували, зокрема із застосуванням сили, були постраждалі та поранені, серед яких і представники преси.

"ЗМІ повідомляють про безліч постраждалих. Зважаючи на все, рахунок йде на десятки. Деякі учасники мітингу зазнали серйозних травм, до машин "швидкої допомоги" їх доводилося нести на ношах. Кадри побиття зафіксували камери", - йдеться в публікації "Новини-Грузії".

Разом з тим точне число затриманих та постраждалих наразі невідоме.

Як діяли грузинські поліцейські

Силовики ближче до ранку одночасно рушили з вулиці Бесіка, станції метро "Руставелі" та площі Свободи та оточили демонстрантів.

Протестувальники під час розгону намагалися сховатися від силовиків у церкві Кашветі, цілодобових аптеках та супермаркетах, у вестибюлі метро.

Зазначається, що усю ніч в районі проспекту Руставелі та площі Свободи працювали бригади швидкої медичної допомоги.

Протягом цієї ночі силовики кілька разів застосовували водомети проти протестувальників.

Наразі невелика частина демонстрантів лишається в районі площі Свободи та готелю Marriott, де вони зводили саморобні барикади.

На проспекті Руставелі зараз працюють комунальні служби, які розбирають залишки барикад. Протестувальники звідти періодично запускали феєрверки у бік поліції, а у відповідь силовики кидали капсули зі сльозогінним газом.

Цієї ночі Асоціація молодих юристів Грузії (АМЮГ) поширила заяву, в якій вказувалося, що поліція одночасно застосовує одразу кілька видів спецзасобів: водомети, перцевий спрей та певні капсули.

Грузинські юристи звернули увагу, що така практика є забороненою. Проте МВС країни зняло обмеження "з метою спростити практику розгону".

Протести в столиці Грузії

Як повідомлялося раніше, з 28 листопада у Тбілісі розпочалися масові акції протесту після заяви прем'єра Грузії, що уряд відмовляється від переговорів про вступ країни до ЄС до 2028 року.

Проросійський глава уряду Грузії Кобахідзе пояснив таке рішення тим, що тільки до такого терміну країна "буде готова" до переговорів щодо вступу.

Між тим протести у Тбілісі почали розганяти силовики, які застосовували димові шашки, сльозогінний газ та водомети.

Вчора Міністерство закордонних справ України засудило силовий розгін протестів у Грузії.