У Тбілісі після відступу силовиків активісти "блокують" базу Управління спецпризначення

У центрі столиці Грузії Тбілісі учасники акції протесту проти закону про "іноземних агентів", яких цієї ночі не змогли розігнати силовики, стали облаштовувати залізні конструкції біля входу до бази Управління спецпризначення та облаштували біля входу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Новини Грузії " та місцевий опозиційний телеканал Pirveli .

У центрі столиці Грузії Тбілісі учасники акції протесту проти закону про "іноземних агентів", яких цієї ночі не змогли розігнати силовики, стали облаштовувати залізні конструкції біля входу до бази Управління спецпризначення та облаштували біля входу.

Такі конструкції біля входу до будівлі, вірогідно, мають певним чином обмежити пересування спецназу.

В ЗМІ були оприлюднені кадри таких "блокуючих" конструкцій.

Металеві конструкції протестувальники складають біля входу до бази Управління спецпризначення в Тбілісі (фото: tvpirveli.ge)

Перед тим у ніч проти 1 травня ситуація в районі будівлі парламентом, де триває багатотисячна акція протесту, кілька разів загострювалася.

Після кількох спроб розігнати мітинг спецназ залишив площу Руставелі, а самі учасники мітингу під парламент, або продовжити акцію протесту. Уточнюється, що сили поліції відвели на вулицю Чичинадзе та площу Свободи - під оплески протестувальників.

Грузинський спецназ відпочиває після спроб розігнати акцію протесту в Тбілісі (фото: tvpirveli.ge)

Цієї ночі проти демонстрантів правоохоронці, зокрема, застосовували сльозогінний газ та водомети, а також перцеві балончики. Усе відбувалося на тлі заворушень, були затримання та постраждалі, у тому числі політики та представники ЗМІ.

Додамо, за даними Міністерства охорони здоров'я Грузії, офіційно підтверджено лише госпіталізацію трьох поліцейських.

Детальніше про те, як цієї ночі відбувалися масштабні протести у Тбілісі біля будівлі парламенту проти ухвалення так званого "російського законопроекту" про іноземних агентів, та чому він викликав такий шквал критики - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, раніше повідомлялося, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала негайно припинити розгін мітингу, та поклала усю відповідальність на парламент.