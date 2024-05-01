В Тбилиси после отступления силовиков активисты "блокируют" базу Управления спецназа
В центре столицы Грузии Тбилиси участники акции протеста против закона об "иностранных агентах", которых в эту ночь не смогли разогнать силовики, стали обустраивать железные конструкции возле входа к базе Управления спецназа и обустроили возле входа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Новости Грузии" и местный оппозиционный телеканал Pirveli.
Такие конструкции около входа в здание, вероятно, должны ограничить передвижение спецназа.
В СМИ были обнародованы кадры таких "блокирующих" конструкций.
Металлические конструкции протестующие составляют у входа на базу Управления спецназа в Тбилиси (фото: tvpirveli.ge)
Перед тем в ночь на 1 мая ситуация в районе здания парламентом, где продолжается многотысячная акция протеста, несколько раз обострялась.
После нескольких попыток разогнать митинг спецназ покинул площадь Руставели, а сами митингующие перешли под здание парламента, чтобы продолжить акцию протеста. Уточняется, что силы полиции отвели на улицу Чичинадзе и площадь Свободы - под аплодисменты протестующих.
Грузинский спецназ отдыхает после попыток разогнать акцию протеста в Тбилиси (фото: tvpirveli.ge)
Этой ночью против демонстрантов правоохранители, в частности, применяли слезоточивый газ и водометы, а также перечные баллончики. Все происходило на фоне потасовок, были задержания и пострадавшие, включая политиков и представителей СМИ.
Добавим, по данным Министерства здравоохранения Грузии, официально подтверждена только госпитализация трех полицейских.
Детальнее о том, как этой ночью происходили масштабные протесты в Тбилиси у здания парламента против принятия так называемого "российского законопроекта" об иностранных агентах, и почему он вызвал такой шквал критики - читайте в материале РБК-Украина.
Кроме того, ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала немедленно прекратить разгон митинга и возложила всю ответственность на парламент.
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