Тайванська Acer відправляє комп'ютери до Росії після заяви про призупинення бізнесу, - Reuters

Як зазначає агентство, хоча це і не є незаконним, дії Acer контрастують із діями ключових західних конкурентів, таких як Dell та HP, які припинили постачання у лютому та квітні 2022 року відповідно після повномасштабного вторгнення Москви до України.

Митні документи показують, що обладнання виробництва Acer поставлялося до Росії як через 100% дочірню компанію Acer, зареєстровану в Швейцарії, так і через низку служб доставки на замовлення цієї дочірньої компанії.

Оскільки постачання було зроблено за межами Тайваню, вони не порушували санкції Тайбею проти Росії. Вони також не стосувалися предметів, на експорт яких на момент вивезення діяв режим санкцій Швейцарії, аналогічний чинному Європейському Союзу.

Але у заяві від 8 квітня минулого року компанія повідомила: "У зв'язку з останніми подіями Acer прийняла рішення призупинити свій бізнес у Росії".

Відповідаючи на питання про подальший експорт до Росії через швейцарську дочірню компанію Acer Sales International SA, тайванська компанія Acer заявила, що "ми суворо дотримуємося міжнародних правил і торговельного законодавства щодо експорту до Росії".

Вона додала, що швейцарська дочірня компанія "не постачала ноутбуки або настільні комп'ютери до Росії з 8 квітня минулого року", але що вона поставила на російський ринок "обмежену кількість дисплеїв та аксесуарів для повсякденного використання цивільними особами, забезпечуючи при цьому дотримання міжнародних санкцій".

Acer не повідомила, чому продовжує постачати свої товари до Росії, незважаючи на те, що заявила, що припинить там свою діяльність.

Бізнес через Швейцарію

Джерело, знайоме з деталями поставок і відмовилося назвати своє ім'я через делікатність питання, повідомило, що продукція Acer, включаючи монітори для ПК і ноутбуки, продовжувала поставлятися до Росії після квітня 2022 року.

Агентство Reuters не змогло встановити, звідки були привезені деякі товари Acer, які ще можна знайти у продажу в Росії, і коли вони прибули в країну.

Швейцарські санкції, як і санкції ЄС, дозволяють експорт ноутбуків та комп'ютерних компонентів до Росії до 16 грудня 2022 року. Після цієї дати постачання нових заборонених товарів Acer до Росії зі Швейцарії не здійснювалося.

Компанія повідомила Reuters, що, можливо, імпортери в Росії отримували пристрої Acer із третіх країн.

За даними консалтингової компанії IDC Russia, частку Acer припадало 18,5% всіх ПК, проданих в Росії в четвертому кварталі 2021 року, а на HP і Dell - 20,8%.

Постачання показують, що, незважаючи на міжнародні санкції, спрямовані на обмеження доступу росіян до технологій та обладнання, товари іноземного виробництва залишаються доступними для споживачів.

А Артем Жаворонков, партнер петербурзької юридичної фірми Nordic Star, сказав, що Acer ризикує завдати шкоди своїй репутації.

Лідери G7 на нещодавній зустрічі в Японії виступили з метою посилити санкції щодо Росії та припинити спроби Москви ухилитися від них.

Скорочення поставок

Дані російської митниці показують, що в період з 8 квітня 2022 року до 31 березня 2023 року в Росію було ввезено не менше 744 партій продукції Acer порівняно з 3735 партіями роком раніше на загальну суму 244,3 мільйона доларів.

Згідно з даними, у грошовому вираженні постачання впали на 71,1%, при цьому основна частина постачання припадає на ноутбуки та монітори ПК.

Тайвань оголосив, що приєднається до санкцій проти Росії 25 лютого 2022 року, отримавши спеціальний дозвіл на експорт, необхідний для технологічних товарів, включених до списку, складеного урядом.

Міністерство економіки Тайваню повідомило агентство Reuters, що високопродуктивна електроніка, включаючи монітори, дисплеї та ноутбуки, включена до цього списку, і заявки на експорт "в принципі не будуть схвалені".

У міністерстві заявили, що станом на кінець березня 2023 року Acer не зверталася за такими дозволами, і тайванські митні записи про експорт Acer до Росії відсутні. У міністерстві відмовилися від подальших коментарів.

Основним постачальником обладнання Acer у Росію минулого року була фірма Acer Sales International SA, зареєстрована у місті Біоджо південного італомовного кантону Швейцарії.