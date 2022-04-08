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Компании Acer и Komatsu выходят с российского рынка

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Япония, Пятница 08 апреля 2022 15:33
Компании Acer и Komatsu выходят с российского рынка Компании Acer и Komatsu выходят с российского рынка (androidauthority com)
Автор: Мария Кучерявец

Известный тайваньский производитель электроники Acer заявил о выходе с российского рынка. При этом один из крупнейших производителей строительной и дорожной техники - японская Komatsu заявила о приостановке производства на заводе в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релизы компаний.

"Acer строго придерживается действующих законов и правил международной торговли, а также внимательно следит за конфликтом между Россией и Украиной. Из-за последних событий Acer решила приостановить свой бизнес в России. Мы фокусируемся на безопасности всех наших сотрудников, что включает в себя постоянные усилия по оказанию помощи всем и их семьям, пострадавшим от текущей ситуации. Acer надеется, что мир будет восстановлен как можно скорее. Мы думаем о пострадавших, сотрудничаем с несколькими международными агентствами и неправительственными организациями над гуманитарной поддержкой", - говорится в заявлении Acer.

Вместе с тем стало известно, что компания Komatsu приостановила поставки в Россию и производство на ее территории.

"Komatsu серьезно обеспокоен текущей ситуацией в Украине и искренне надеется, что ситуация будет урегулирована мирным путем как можно быстрее. Нарушение цепи поставок вокруг Komatsu остаются серьезными, а влияние на финансовую и экономическую ситуацию остается неопределенным. Komatsu решила приостановить наши поставки в Россию", - указано в релизе Komatsu.

Сейчас Komatsu приостановила поставки и производство на своем производственном дочернем предприятии в России.

При этом в качестве гуманитарной помощи пострадавшим украинцам Komatsu собирается передать 1 миллион евро организации поддержки.

Напомним, Министерство торговли США запретило экспорт запасных частей для самолетов трех российских авиакомпаний из-за нарушения экспортного контроля в рамках санкций, введенных после вторжения в Украину.

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