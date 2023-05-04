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У Тайвані заявили про затримку постачання F-16 від США та спробу "мінімізувати шкоду"

Фото: у Тайвані намагаються вирішити проблему затримки постачання американських винищувачів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Передача Тайваню від США 66 нових удосконалених винищувачів F-16V була відкладена через збої в ланцюжку постачань, і нині на острові міністерство оборони намагається "заповнити недоліки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами глави Міноборони Тайваню Чіу Го-чена, острів попросив Штати "поповнити дефіцит", у тому числі приділити пріоритетну увагу постачання запасних частин для існуючого авіафлоту.

"Використовується кілька каналів, і ми зводимо до мінімуму збитки від цього", - заявив чиновник.

Він також додав, що Тайвань досі розраховує отримати повне замовлення до 2026 року.

США схвалили продаж Тайваню винищувачів Lockheed Martin Corp F-16 на суму 8 мільярдів доларів ще 2019 року. Згідно з укладеною угодою, парк F-16 острова збільшується до більш ніж 200 літаків.

Тайвань переобладнав 141 винищувач F-16A/B у тип F-16V і до того ж замовив 66 нових F-16V з новою авіонікою, озброєнням та радіолокаційними системами, щоб краще протистояти китайським військово-повітряним силам.

У тайванському міністерстві заявили, що перший з нових F-16V мав бути доставлений у четвертому кварталі 2023 року, але його відклали до третього кварталу 2024-го через збої в ланцюжку поставок, пов'язаних з пандемією.

Додамо, що Тайвань з минулого року скаржився на затримки з постачанням американських зенітних ракет Stinger, оскільки виробники переключають постачання в Україну, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ.

Раніше повідомлялося, що Тайвань розраховує на допомогу США у створенні нових винищувачів.

Нагадаємо, що Штати планують провести випробування п'яти безпілотних підводних човнів неподалік Тайваню.

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