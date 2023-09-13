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У Тайвані заявили про наближення майже 30 китайських військових літаків

Середа 13 вересня 2023 06:19
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У Тайвані заявили про наближення майже 30 китайських військових літаків Фото: Тайвань відреагував на підліт китайських військових літаків (twitter.com/MoNDefense)
Автор: Володимир Костирін

У Міністерстві оборони Тайваню заявили про фіксацію у своїй зоні протиповітряної оборони 28 літаків китайських Військово-повітряних сил у середу, 13 вересня.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними відомства, близько шостої години ранку китайські військові літаки, у тому числі винищувачі J-10, влетіли у південно-західний кут ідентифікаційної зони ППО острова.

При цьому деякі китайські літаки перетнули протоку Баші для проведення навчань з авіаносцем "Шаньдун" у Тихому океані.

Також представники Міноборони острова заявили, що тайванські сили стежили за ситуацією, а також відправляли свої літаки та активізували системи ППО.

Підльоти китайських ВПС до Тайваню

Нагадаємо, що Тайвань не рідко скаржиться на неодноразові вильоти китайських ВПС, часто у південні райони своєї зони ідентифікації протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що влада США допускає можливість бойових дій Китаю проти Тайваню, і Вашингтон вживає заходів, щоб не допустити початку війни.

Також перед цим РБК-Україна повідомляло, що військові стратеги Тайваню вивчають опір України та відсіч військам Росії для вдосконалення власної бойової тактики на випадок, якщо Китай почне силове захоплення острова.

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