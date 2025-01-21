На Тайвані стався потужний землетрус

На півдні Тайваню у гірській сільській місцевості біля міста Цзяї стався землетрус магнітудою 6,4 бали. Деякі місцеві жителі опинилися в пастці у пошкоджених будинках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Через землетрус здригнулися будівлі у столиці Тайбеї. За даними метеорологічної служби, підземні поштовхи сталися невдовзі після опівночі за місцевим часом на глибині 9,4 км (6 миль) з епіцентром у містечку Дапу в повіті Цзяї.
Пожежна служба повідомила, що кілька людей опинилися у пастці в пошкоджених будівлях у місті Тайнань, деякі з них уже врятовані.
Пожежна служба міста Цзяї також повідомила, що наразі повідомлень про серйозні жертви в місті не надходило. Водночас, один із чиновників з Дапу повідомив Reuters, що в деяких селах зникла електроенергія, а будівлі були пошкоджені.
Пожежна служба Дапу повідомила агентству, що "очевидних ознак катастрофи" немає.
Метеорологічна служба острова повідомила, що є незначні пошкодження.
Виробник мікросхем TSMC евакуював персонал на своїх заводах у центральному та південному Тайвані, всі вони перебувають у безпеці.
Науковий парк у місті Тайнань, де розташовані великі заводи, зокрема TSMC, також повідомляв про евакуацію працівників із будівель.
Острів Тайвань розташований на стику двох тектонічних плит і схильний до землетрусів. У 1906 році землетрус Мейшань біля міста Цзяї забрав життя понад 1200 людей.
Понад 100 людей загинули під час землетрусу на півдні Тайваню в 2016 році, а в 1999 році землетрус магнітудою 7,3 бала забрав життя понад 2 000 людей.
Останній великий землетрус на Тайвані стався 3 квітня 2024 року, коли підземні поштовхи магнітудою 7,2 бали вразили округ Хуалянь на східному узбережжі і забрали життя 13 людей.
24 грудня на острові були зафіксовані поштовхи магнітудою 4,6 балів за шкалою Ріхтера на глибині 16,5 км.
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