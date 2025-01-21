На Тайване произошло мощное землетрясение

На юге Тайваня в горной сельской местности возле города Цзяи произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Некоторые местные жители оказались в ловушке в поврежденных домах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Из-за землетрясения содрогнулись здания в столице Тайбэе. По данным метеорологической службы, подземные толчки произошли вскоре после полуночи по местному времени на глубине 9,4 км (6 миль) с эпицентром в городке Дапу в уезде Цзяи.
Пожарная служба сообщила, что несколько человек оказались в ловушке в поврежденных зданиях в городе Тайнань, некоторые из них уже спасены.
Пожарная служба города Цзяи также сообщила, что пока сообщений о серьезных жертвах в городе не поступало. В то же время, один из чиновников из Дапу сообщил Reuters, что в некоторых селах исчезла электроэнергия, а здания были повреждены.
Пожарная служба Дапу сообщила агентству, что "очевидных признаков катастрофы" нет.
Метеорологическая служба острова сообщила, что есть незначительные повреждения.
Производитель микросхем TSMC эвакуировал персонал на своих заводах в центральном и южном Тайване, все они находятся в безопасности.
Научный парк в городе Тайнан, где расположены крупные заводы, в частности TSMC, также сообщал об эвакуации сотрудников из зданий.
Остров Тайвань расположен на стыке двух тектонических плит и подвержен землетрясениям. В 1906 году землетрясение Мэйшань вблизи города Цзяи унесло жизни более 1200 человек.
Более 100 человек погибли во время землетрясения на юге Тайваня в 2016 году, а в 1999 году землетрясение магнитудой 7,3 балла унесло жизни более 2 000 человек.
Последнее крупное землетрясение на Тайване произошло 3 апреля 2024 года, когда подземные толчки магнитудой 7,2 балла поразили округ Хуалянь на восточном побережье и унесли жизни 13 человек.
24 декабря на острове были зафиксированы толчки магнитудой 4,6 баллов по шкале Рихтера на глубине 16,5 км.
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