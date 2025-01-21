На Тайване произошло мощное землетрясение

Из-за землетрясения содрогнулись здания в столице Тайбэе. По данным метеорологической службы, подземные толчки произошли вскоре после полуночи по местному времени на глубине 9,4 км (6 миль) с эпицентром в городке Дапу в уезде Цзяи.

Пожарная служба сообщила, что несколько человек оказались в ловушке в поврежденных зданиях в городе Тайнань, некоторые из них уже спасены.

Пожарная служба города Цзяи также сообщила, что пока сообщений о серьезных жертвах в городе не поступало. В то же время, один из чиновников из Дапу сообщил Reuters, что в некоторых селах исчезла электроэнергия, а здания были повреждены.

Пожарная служба Дапу сообщила агентству, что "очевидных признаков катастрофы" нет.

Метеорологическая служба острова сообщила, что есть незначительные повреждения.

Производитель микросхем TSMC эвакуировал персонал на своих заводах в центральном и южном Тайване, все они находятся в безопасности.

Научный парк в городе Тайнан, где расположены крупные заводы, в частности TSMC, также сообщал об эвакуации сотрудников из зданий.