На Тайвані стартували президентські та парламентські вибори

На Тайвані запрацювали виборчі дільниці, на яких жителі острова сьогодні, 13 січня, обиратимуть нового президента та склад парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що виборчі дільниці будуть відкриті протягом восьми годин та закриються о 16:00 (10:00 за київським часом).

Практично одразу після закінчення голосування на дільницях починається ручний підрахунок бюлетенів. Електронного, заочного чи дострокового голосування законодавством Тайваню не передбачено. Попередні результати голосування мають бути оголошені до вечора суботи.

Варто зазначити, що чинний президент Цай Інвень за конституцією більше не може балотуватись після двох термінів перебування на посаді.

Вибори на Тайвані

На думку багатьох експертів, вибори на Тайвані мають серйозне геополітичне значення. Місцева влада не приховує занепокоєння через те, що Китай може втрутитися у проведення волевиявлення. Зокрема Китай напередодні голосування почав запускати повітряні кулі над островом.

11 січня США дали чіткий сигнал Китаю, що виступають проти будь-якого зовнішнього втручання чи впливу майбутні президентські і парламентські вибори на Тайвані.

Докладніше про те, хто може перемогти на цих виборах, як на це може відреагувати Китай і чи є ризик нової війни, – у матеріалі РБК-Україна.

Протистояння між Китаєм та Тайванем

Варто зазначити, що Китай останніми роками намагається відновити над Тайванем повний контроль. Острівна держава, зі свого боку, вважає себе незалежною, з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Наприкінці грудня президент КНР Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" Тайваню з материковим Китаєм і пообіцяв рішуче протидіяти будь-яким спробам "відділення" острова. Пекін також відновив військову активність біля острова.