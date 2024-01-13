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На Тайване стартовали президентские и парламентские выборы

Суббота 13 января 2024 03:45
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На Тайване стартовали президентские и парламентские выборы Фото: на Тайване стартовали президентские и парламентские выборы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На Тайване заработали избирательные участки, на которых жители острова сегодня, 13 января, будут избирать нового президента и состав парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что избирательные участки будут открыты в течение восьми часов и закроются в 16:00 (10:00 по киевскому времени).

Практически сразу после окончания голосования на участках начинается ручной подсчет бюллетеней. Электронного, заочного, или досрочного голосования законодательством Тайваня не предусмотрено. Предварительные результаты голосования должны быть объявлены к вечеру субботы.

Стоит отметить, что действующий президент Цай Инвэнь по конституции больше не может баллотироваться после двух сроков пребывания в должности.

Выборы на Тайване

По мнению многих экспертов, выборы на Тайване имеют серьезное геополитическое значение. Местные власти не скрывают беспокойства в связи с тем, что Китай может вмешаться в проведение волеизъявления. В частности, Китай накануне голосования начал запускать воздушные шары над островом.

11 января США дали четкий сигнал Китаю, что выступают против любого внешнего вмешательства либо влияния на предстоящие президентские и парламентские выборы на Тайване.

Подробнее о том, кто может победить на этих выборах, как на это может отреагировать Китай и есть ли риск новой войны, – в материале РБК-Украина.

Противостояние между Китаем и Тайванем

Стоит отметить, что Китай в последние годы пытается восстановить над Тайванем полный контроль. Островное государство, со своей стороны, считает себя независимым, с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

В конце декабря президент КНР Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем и пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" острова. Пекин также возобновил военную активность у острова.

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