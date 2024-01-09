На Тайвані оголосили повітряну тривогу через запуск китайського супутника

На Тайвані оголосили повітряну тривогу після того, як супутник Китаю пролетів над його південним повітряним простором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

На всьому острові користувачі мобільних телефонів отримали повідомлення із застереженням "бути уважними заради власної безпеки".

Як пише видання, Китай вже давно претендує на Тайвань в якості частини своєї території й звинувачується у втручанні в голосування напередодні вирішальних президентських і парламентських виборів, які розпочнуться вже цієї суботи, 13 січня.

На думку аналітиків, вибори на Тайвані визначать його траєкторію відносин між Пекіном та Вашингтоном.

Запуск супутника

Супутник було запущено з космодрому Січан в китайській провінції Сичуань о 15:03 за місцевим часом. Приблизно в той самий час, коли на Тайвані оголосили повітряну тривогу, китайські ЗМІ повідомили про успішну операцію.

"Коли ракета відкрито пролітає в нашому небі, деякі з її труб або уламків впадуть в цьому регіоні. Саме тому наш національний центр оповіщення випустить таке попередження. Таке вже траплялося раніше", - заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.

Тайваньські ЗМІ кажуть, що це перший випадок, коли його уряд оголосив тривогу такого характеру на всьому острові

Конфлікт Тайваню та Китаю

Варто пояснити, що Китай розглядає Тайвань як "сепаратистську провінцію" та намагається відновити над ним повний контроль. Острівна держава, зі свого боку, вважає себе незалежною, з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Нещодавно стало відомо про відновлення військової активності Китаю поблизу островіної країни, а китайський лідер Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" Тайваню з КНР. Зокрема останній пообіцяв рішуче протидіяти будь-яким спробам "відділення" острова.

У відповідь на це президент Тайваню Цай Інвень заявила, що відносини її країни із Китаєм мають визначатися волею народу, а світ має ґрунтуватися на "гідності".