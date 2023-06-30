На Тайвані купили партію автомобілів для медиків і пожежників. Їх передадуть Україні

Тайванський бізнесмен придбав і відремонтував 48 автомобілів швидкої допомоги для України, їх планують передати Києву вже в липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Taiwan News .

Голова Sun Jen Textile Co. Пай Цан-чжун витратив десятки мільйонів нових тайванських доларів (сотні тисяч доларів - ред.) на автомобілі, зокрема на списані пожежні машини, машини швидкої допомоги та пікапи.

Хто допоможе доставити допомогу Україні

Він заручився допомогою пожежників та інших відомств, щоб зібрати автомобілі, які будуть відправлені в Україну 13 липня через Міністерство закордонних справ, Пресвітеріанську церкву Тайваню та інші організації.

Партія автомобілів від тайванського бізнесмена для України (taiwannews.com.tw)

43 автомобілі продемонстрували сьогодні, на них намалювали гасла "Тайвань разом з Україною" і "Слава Україні", а також два серця, які представляють національні прапори Тайваню та України. Ще 5 автомобілів перебувають на ремонті.

Скільки всього автомобілів бізнесмен планує передати Україні

Спочатку Пай планував перевезти тільки дві-чотири машини, але за допомогою Національного пожежного управління та місцевих пожежних частин він отримав більше пожертвувань.

Він сказав, що наразі він пообіцяв Україні загалом 100 автомобілів. Бізнесмен додав, що радий бачити тайванський національний прапор, який супроводжує автомобілі, і сподівається, що вони продемонструють найщирішу гуманітарну допомогу Тайваню народу України.

Позиція Тайваню щодо війни в Україні

Тайвань підтримав Україну після вторгнення РФ і всіляко намагається допомогти країні.

У лютому Міністерство закордонних справ Тайваню виділило близько 56 млн доларів у своєму бюджеті на 2023 рік на відновлення громадянської інфраструктури України.

Також на Тайвані зробили висновки і засвоїли важливі уроки з російсько-української війни. Що допоможе Тайбею стримати агресію Пекіна в разі нападу.

Також МЗС Тайваню критикує спроби Китаю представити себе як так званого "миротворця" для розв'язання війни в Україні.