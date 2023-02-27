ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тайвань допоможе Україні у відновленні інфраструктури: виділив 56 млн доларів

Новость на русском →
Понеділок 27 лютого 2023 16:51
Тайвань допоможе Україні у відновленні інфраструктури: виділив 56 млн доларів Фото: Тайвань допоможе Україні у відновленні інфраструктури (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Тайваню виділило близько 56 млн доларів у своєму бюджеті на 2023 рік на відновлення громадянської інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Caribbean News Global.

Зокрема, влада планує взяти участь у спільних зусиллях із відновлення українських лікарень, шкіл, церков, об'єктів енергетики, водопостачання, мостів і транспорту на двосторонній і багатосторонній основі.

У відомстві наголосили, що з початку вторгнення РФ уряд Тайваню передав загалом 27 тонн медичних препаратів і понад 700 тонн гуманітарної допомоги.

Крім того, Тайвань пожертвував понад 41 млн доларів на зусилля, докладені в координації з сусідніми країнами - включно з Польщею, Чехією, Словаччиною та Литвою - і міжнародними організаціями для спільного розселення українських біженців.

Раніше повідомлялося, що в Тайвані зробили висновки та засвоїли важливі уроки російсько-української війни, що допоможе Тайбею стримати агресію Пекіна у разі нападу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
інфраструктура Тайвань Допомога Україні Війна Росії проти України
NEWS
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"