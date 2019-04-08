На Тайване из-за задымления в двигателе экстренно сел самолет

Иллюстративное фото (flickr.com Leung Thomas)

Никто из 317 пассажиров Airbus не пострадал

Пассажирский самолет гонконгских авиалиний Cathay Dragon с 317 пассажирами на борту вернулся в тайваньский Гаосюн после, того как один из двигателей задымился. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNA.

Соответствующую информацию сообщило Управление гражданской авиации Тайваня.

"Рейс Cathay Dragon, следовавший (из Тайваня, - ред.) в Гонконг с 317 пассажирами на борту, был вынужден вернуться в Гаосюн в понедельник после того, как один из его двигателей начал дымится из-за остановки воздушного винта", - отмечает издание.

Указано, что представители аэропорта Гаосюн подтвердили, что у самолета начал дымится правый двигатель. Так, рейс 451 вылетел в 8:02 по местному времени, однако уже в 8:31 был вынужден совершить аварийную посадку.

Пресс-служба аэропорта уверяет, что самолет Airbus 330 безопасно приземлился, и никто из 317 пассажиров на борту не пострадал.

Директор за соблюдением стандартов Управление гражданской авиации Тайваня Кларк Лин отметил, что проблема с двигателем произошла из-за остановки одного из воздушных винтов.

Напомним, в сентябре 2018 года в Бостоне (США) самолет авиалинии Iberia Airways, выполнявший рейс в Мадрид, совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне прошлого года в Канаде пассажирский самолет авиакомпании WestJet совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. Сообщалось, что через 15 минут после вылета пилотам поступил сигнал о возгорании в грузовом отсеке.