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В Канаде самолет совершил экстренную посадку из-за возгорания

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 03:17
Фото: Канада (pixabey)
Фото: Канада (pixabey)

Спустя 15 минут после вылета пилотам поступил сигнал о возгорании

В Канаде пассажирский самолет авиакомпании WestJet совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщает CTV.

Как сообщается, спустя 15 минут после вылета пилотам поступил сигнал о возгорании в грузовом отсеке. Командир самолета принял решение вернуть Boeing-737 в Калгари. Посадка прошла в штатном режиме, среди пассажиров и членов экипажа никто не пострадал.

Вместе с тем, сколько человек находилось на борту самолета, не сообщается. По информации перевозчика, все пассажиры вылетели в Ванкувер другим рейсом. По факту случившегося Совет по безопасности на транспорте Канады начал проверку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Торонто (Канада) в международном аэропорту им. Лестера Б. Пирсона на шоссе аэропорта столкнулись два самолета.

Самолет компании Sunwing jet задел хвостом крыло "Боинга" компании WestJet. В это время на борту Boeing 737-800 находились 168 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате инцидента и пожара никто не пострадал.

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Теги публикации: Канада, возгорание, Самолет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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