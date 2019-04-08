ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Тайвані через задимлення у двигуні екстрено сів літак

Новини » Надзвичайні події    08.04.2019 - 11:00
На Тайвані через задимлення у двигуні екстрено сів літак
Ілюстративне фото (flickr.com Leung Thomas)

Ніхто з 317 пасажирів Airbus не постраждав

Пасажирський літак гонконзьких авіаліній Cathay Dragon з 317 пасажирами на борту повернувся до тайванського Гаосюня після, того як один з двигунів задимівся. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNA.

Відповідну інформацію повідомило Управління цивільної авіації Тайваню.

"Рейс Cathay Dragon, який прямував (з Тайваню, - ред.) до Гонконгу з 317 пасажирами на борту, був змушений повернутися до Гаосюня у понеділок після того, як один з його двигунів почав димитися через зупинку повітряного гвинта", - зазначає видання.

Вказано, що представники аеропорту Гаосюня підтвердили, що у літака почав димитися правий двигун. Так, рейс 451 вилетів о 8:02 за місцевим часом, однак вже о 8:31 був вимушений здійснити аварійну посадку.

Прес-служба аеропорту запевняє, що літак Airbus 330 безпечно приземлився, і ніхто з 317 пасажирів на борту не постраждав.

Директор за дотриманням стандартів Управління цивільної авіації Тайваню Кларк Лін зазначив, що проблема з двигуном сталася через зупинку одного з повітряних гвинтів.

Нагадаємо, у вересні 2018 року у Бостоні (США) літак авіалінії Iberia Airways, що виконував рейс до Мадрида, здійснив екстрену посадку через проблеми з двигуном.

Як писало РБК-Україна раніше, у червні минулого року в Канаді пасажирський літак авіакомпанії WestJet здійснив вимушену посадку в аеропорту вильоту. Повідомлялося, що через 15 хвилин після вильоту пілотам надійшов сигнал про спалах у вантажному відсіку.

У Сінгапурі заявили про нові проблеми з літаками Boeing У Німеччині розбився літак з російським бізнесменом
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ТайваньпосадкаЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся