В Тайване расследуют аварию поезда, в результате которой погибли более 20 человек

Фото: авария поезда в Тайване (cna.com.tw)

Следователи должны установить причину, почему поезд сошел с рельсов

На месте аварии поезда в Тайване, в результате которой 21 октября погибли 22 человек и еще 187 были ранены, работают следователи. Об этом сообщает местная прокуратура, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, следователи должны установить причину, почему поезд сошел с рельсов: через несчастный случай или человеческую ошибку.

Представитель администрации железной дороги Тайваня заявил, что за полчаса до трагедии машинист сообщал о проблемах с тормозной системой поезда. В то же время он добавил, что это не могло привести к слишком высокой скорости поезда, о чем сообщали очевидцы.

Напомним, 21 октября в Тайване пассажирский поезд сошел с рельсов.

Авария произошла в уезде Илан. По данным спасателей, несколько вагонов перевернулось.

В результате аварии пассажирского поезда в уезде Илан в Тайване погибли 22 человека.