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В Тайване расследуют аварию поезда, в результате которой погибли более 20 человек

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 11:52
Фото: авария поезда в Тайване (cna.com.tw)
Фото: авария поезда в Тайване (cna.com.tw)

Следователи должны установить причину, почему поезд сошел с рельсов

На месте аварии поезда в Тайване, в результате которой 21 октября погибли 22 человек и еще 187 были ранены, работают следователи. Об этом сообщает местная прокуратура, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, следователи должны установить причину, почему поезд сошел с рельсов: через несчастный случай или человеческую ошибку.

Представитель администрации железной дороги Тайваня заявил, что за полчаса до трагедии машинист сообщал о проблемах с тормозной системой поезда. В то же время он добавил, что это не могло привести к слишком высокой скорости поезда, о чем сообщали очевидцы.

Напомним, 21 октября в Тайване пассажирский поезд сошел с рельсов.

Авария произошла в уезде Илан. По данным спасателей, несколько вагонов перевернулось.

В результате аварии пассажирского поезда в уезде Илан в Тайване погибли 22 человека.

 

 

Количество погибших в результате аварии поезда на Тайване возросло до 22 На Тайване поезд сошел с рельсов, погибли 17 человек
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