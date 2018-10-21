На Тайвані потяг зійшов з рейок, загинули 17 осіб

Фото: аварія на Тайвані (cna.com.tw)

Ще понад 100 людей постраждали в результаті аварії поїзда

На Тайвані пасажирський потяг зійшов з рейок, в результаті аварії загинули 17 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайське Центральне новинне агентство.

Повідомляється, що на даний момент відомо про загибель 17 осіб. Крім того, в результаті аварії постраждала ще 101 особа.

Уточнюється, що аварія сталася в повіті Ілань. За даними рятувальників, заблокованими залишаються ще до 40 пасажирів, кілька вагонів перекинулося. Інші подробиці інциденту поки не повідомляються.

Фото: аварія потягу на Тайвані (cna.com.tw)

Нагадаємо, раніше у Марокко в результаті аварії поїзда біля Рабату 16 жовтня загинули щонайменше 7 осіб, 80 постраждали. Як уточнюють місцеві ЗМІ, поїзд зійшов з рейок на півдорозі між Рабатом та містом Кенітра, недалеко від міста Сейл.

Нагадаємо, 15 жовтня в Німеччині в результаті зіткнення поїзда з фурою постраждали 17 осіб, які отримали легкі травми. Інцидент стався в районі Боденського озера. До цього на аеродромі в німецькій федеральній землі Гессен літак Cessna при посадці в'їхав у натовп людей, що призвело до загибелі не менше трьох осіб.