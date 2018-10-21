Кiлькicть загиблих внаслідок аварії потяга на Тайвані зросла до 22

Фото: аварія на Тайвані (cna.com.tw)

Внаслідок аварії постраждала 171 людина

Кількість жертв внаслідок аварії пасажирського потяга в повіті Ілань на Тайвані зросла до 22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Повідомляється, що на даний момент відомо про загибель 22 осіб. Крім того, в результаті аварії постраждала ще 171 людина.

За даними Міністерства транспорту, серед загиблих була 43-річна американка. Її госпіталізували в місцеву лікарню.

Причина аварії з'ясовується.

Нагадаємо, раніше у Марокко в результаті аварії поїзда біля Рабату 16 жовтня загинули щонайменше 7 осіб, 80 постраждали. Як уточнюють місцеві ЗМІ, поїзд зійшов з рейок на півдорозі між Рабатом та містом Кенітра, недалеко від міста Сейл.

Нагадаємо, 15 жовтня в Німеччині в результаті зіткнення поїзда з фурою постраждали 17 осіб, які отримали легкі травми. Інцидент стався в районі Боденського озера. До цього на аеродромі в німецькій федеральній землі Гессен літак Cessna при посадці в'їхав у натовп людей, що призвело до загибелі не менше трьох осіб.