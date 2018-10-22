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У Тайвані розслідують аварію поїзда, в результаті якої загинули понад 20 людей

Новини » Надзвичайні події    22.10.2018 - 11:52
Фото: аварія поїзда у Тайвані (cna.com.tw)
Фото: аварія поїзда у Тайвані (cna.com.tw)

Слідчі мають встановити причину, чому поїзд зійшов із рейок

На місці аварії поїзда в Тайвані, внаслідок якої 21 жовтня загинули 22 осіб і ще 187 були поранені, працюють слідчі. Про це повідомляє місцева прокуратура, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, слідчі мають встановити причину, чому поїзд зійшов із рейок: через нещасний випадок чи людську помилку.

Представник адміністрації залізниці Тайваню заявив, що за півгодини до трагедії машиніст повідомляв про проблеми з гальмівною системою поїзда. Водночас він додав, що це не могло призвести до занадто високої швидкості поїзда, про що повідомляли очевидці.

Нагадаємо, 21 жовтня у Тайвані пасажирський потяг зійшов з рейок.

Аварія сталася в повіті Ілань. За даними рятувальників, кілька вагонів перекинулося.

Внаслідок аварії пасажирського потяга в повіті Ілань у Тайвані загинули 22 особи.

 

 

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