Китай ускорил наращивание ядерного потенциала из-за угрозы конфликта с США, - WSJ

Китай ускорил наращивание своего ядерного арсенала из-за изменения оценки угрозы, исходящей от США. Пекин рассматривает усиление ядерного потенциала как способ удержать Вашингтон от прямого вовлечения в потенциальный конфликт из-за Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По данным источников издания, китайские ядерные усилия начались задолго до войны России против Украины, но осторожность США в отношении прямого участия в войне в этой стране, вероятно, усилила решение Пекина сделать больший акцент на разработке ядерного оружия в качестве средства сдерживания.

Среди последних событий, по словам аналитиков, изучающих спутниковые снимки местности, в этом году ускорилась работа над более чем 100 предполагаемыми ракетными шахтами в отдаленном западном регионе Китая, которые могут быть использованы для размещения ракет с ядерными боеголовками, способных достичь США.

Американские лидеры заявили, что мысли, стоящие за ядерным продвижением Китая, неясны.

Независимые аналитики по вопросам безопасности, изучающие распространение ядерного оружия, говорят, что они также находятся в неведении относительно того, что движет Пекином, после того как обмен мнениями между китайскими чиновниками и аналитиками в последние несколько лет практически иссяк.

По словам людей, близких к китайскому руководству, повышенное внимание Китая к ядерному оружию также вызвано опасениями, что Вашингтон может попытаться свергнуть коммунистическое правительство Пекина после более ястребиного поворота в политике США в отношении Китая при администрациях Трампа и Байдена.

Американские военные чиновники и аналитики в области безопасности обеспокоены тем, что ядерное ускорение Китая может означать его готовность нанести внезапный ядерный удар. Люди, близкие к китайскому руководству, заявили, что Пекин стремится не применять ядерное оружие первым.

Китай планирует поддерживать арсенал не больше, чем это необходимо для обеспечения интересов безопасности Китая, сказали они, добавив, что китайские военные считают, что их ядерное оружие слишком устарело, чтобы стать эффективным сдерживающим фактором против потенциального ядерного удара США.

"Несовершенство ядерного потенциала Китая может привести лишь к усилению давления США на Китай", - сказал один человек, близкий к руководству страны.