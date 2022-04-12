На Тайване провели учения с имитацией воздушной атаки Китая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post .

Министерство национальной обороны заявило об отработке противовоздушных боевых операций. В частности, над Тайбэем во вторник утром пролетели боевые самолеты.

В учениях были задействованы американские истребители F-16, гиперзвуковые истребители "Цзинго", а также ударные вертолеты AH-64. Ракетные батареи, авиабазы, военные порты тоже проверили на боеготовность. Все соединения, по информации оборонного ведомства, отработали "нормально".

Кроме того, тайваньские власти начали распространять среди населения справочники для повышения готовности к возможной атаке Китая. В пособиях есть информация о мерах безопасности, базовых навыках выживания, адресах бомбоубежищ и складов с провизией.